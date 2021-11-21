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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

ТАССиещё 5
56 минут назад

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора, второго на текущей неделе, обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Фото: ТАССТАСС

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба Кремля во вторник, в ходе предыдущего разговора Путин и Пашинян обсуждали ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.

Политика,Никол Пашинян,Сергей Шойгу,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Министерство обороны,
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