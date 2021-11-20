Украина отреагировала на признание Болгарией российского Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил президента Болгарии Румена Радева в нанесении удара украино-болгарским отношениям словами о российской принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

В четверг во время предвыборных теледебатов Радев заявил, что в настоящий момент Крым является частью России. Затем он подтвердил свою позицию, пояснив журналистам, что его поняли правильно:

«Драмы нет, вопрос абсолютно ясен, есть реалии в политике, и на данный момент Крым принадлежит России» - сказал Радев.

Это вызвало негодование у Кулебы. Он пообещал «рассказать Румену Радеву, что такое драма». По мнению украинского чиновника, Россия якобы «убила тысячи людей» и «отхватила кусок территории».

«Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», - написал Кулеба.