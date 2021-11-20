Сурков предрек расширение России: «Вертикаль и скрепы гарантированы»

Спецпредставитель при президенте РФ по Украине Владислав Сурков анонсировал расширение России, заявив, что «имперские технологии показали себя эффективными», а «вертикаль, порядок и скрепы гарантированы» в ближайшие годы. Об этом Сурков написал в колонке для издания «Актуальные комментарии».

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«Имперские технологии эффективны и сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны», - написал Сурков.

По его словам, веками Русское государство «с его суровым и малоподвижным политическим интерьером» сохранялось благодаря стремлению за собственные пределы. Оно никогда не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение - «не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия».

«Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век», - отмечает Сурков.

Он предрек, что миру недолго осталось наслаждаться многополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. В следующем историческом цикле глобализация и интернационализация «вернутся и накроют это сумеречное Многополярье». Россия будет расширяться, «потому что это физика»

«Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала», - заключил политтехнолог.