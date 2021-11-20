В КПРФ назвали вероятных преемников Зюганова

«Эти кандидаты наиболее электорально раскрученные, пользующиеся широким авторитетом, на мой взгляд, можно бы их считать кандидатами. Это лично моя точка зрения как политтехнолога», — оговорился Обухов.

Издание также называет еще несколько потенциальных претендентов на этот пост от компартии. В их числе депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и Павел Грудинин, гендиректор «Совхоза им. Ленина». Последний ранее, в 2018 году, уже пытался соперничать за пост первого лица российского государства с Владимиром Путиным. Позднее, в 2021 году, Грудинин не был допущен Центральной избирательной комиссией РФ до участия в выборах депутатов Госдумы из-за претензий к декларированию им своего имущества.