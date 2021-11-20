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В КПРФ назвали вероятных преемников Зюганова

Елена Прошина
14 минут назад

Секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, кто может заменить Геннадия Зюганова на выборах президента России 2024 года. Его слова приводит Общественная служба новостей.

В КПРФ назвали вероятных преемников Зюганова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обухов назвал среди возможных претендентов на пост будущего президента России от компартии первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, отвечающего за кадровые дела партийцев, губернатора Орловской области Андрей Клычкова, а также председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрия Новикова.

«Эти кандидаты наиболее электорально раскрученные, пользующиеся широким авторитетом, на мой взгляд, можно бы их считать кандидатами. Это лично моя точка зрения как политтехнолога», — оговорился Обухов.

При этом он допустил возможность расширения этого списка кандидатов в президенты от КПРФ.

Издание также называет еще несколько потенциальных претендентов на этот пост от компартии. В их числе депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и Павел Грудинин, гендиректор «Совхоза им. Ленина». Последний ранее, в 2018 году, уже пытался соперничать за пост первого лица российского государства с Владимиром Путиным. Позднее, в 2021 году, Грудинин не был допущен Центральной избирательной комиссией РФ до участия в выборах депутатов Госдумы из-за претензий к декларированию им своего имущества.

Политика,Павел Грудинин,Николай Бондаренко,Дмитрий Новиков,Юрий Афонин,Алексей Куринный,Сергей Обухов,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Центризбирком России,Госдума,
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