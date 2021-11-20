Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель»

Россию в будущем ждет расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал бывший помощник президента России Владислав Сурков.

По словам Суркова, сейчас мир наслаждается своей многополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов, однако в последующем вернутся глобализация и интернационализация и «накроют это сумеречное многополярье». «И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала», — считает бывший помощник президента.

Сурков также объяснил, что Россия будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а «потому что это физика».