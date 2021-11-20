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Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель»

Lenta.ru
1 час назад

Россию в будущем ждет расширение и доля в «новом всемирном собирании земель». Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Сурков предрек расширение России и «всемирное собирание земель»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Суркова, сейчас мир наслаждается своей многополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов, однако в последующем вернутся глобализация и интернационализация и «накроют это сумеречное многополярье». «И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего интернационала», — считает бывший помощник президента.

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Сурков также объяснил, что Россия будет развиваться не потому, что это хорошо или плохо, а «потому что это физика».

Ранее Сурков сравнил президента Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Он отметил, что российский лидер создал «новый тип государства».

Политика,Владислав Сурков,Владимир Путин,
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