WSJ: Путин разрушил миф о слабой России и навязал миру свои правила

Соединённые Штаты и страны Западной Европы должны привыкнуть к тому, что России нельзя навязать чужое мнение, считают авторы публикации в The Wall Street Journal. По их мнению, президент РФ Владимир Путин за время нахождения у власти развеял миф о слабой России и заставил остальной мир считаться с ним.

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Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время своего президентства Путин смог сделать практически всё, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях.

Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлёк на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях, — написали журналисты.

В статье говорится, что из-за передвижения российских войск вблизи украинской границы в США и Европе опасаются, что подобные манёвры являются прелюдией к вторжению. Авторы публикации полагают, что это не единственный источник напряжённости в отношениях с Россией, из-за чего западные лидеры «не спят по ночам». Как пишет The Wall Street Journal, осенью Кремль уменьшил поставки природного газа в Европу, после чего там резко выросли цены на топливо, а на этой неделе Москва испытала противоспутниковое оружие в космическом пространстве. Кроме того, авторы статьи напомнили о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, который, по мнению авторов, «почти наверняка придумал Лукашенко, но и Путин использует его в своих интересах».