Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин присвоил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: www.kremlin.ru www.kremlin.ru

«Ваше Святейшество, вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному – нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, – и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил», - заявил Путин.

Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. В ходе нее Владимир Путин поздравил патриарха с 75-летием.

Путин также отметил большой вклад юбиляра в поддержание традиционных ценностей народов России, а также в сохранение исторического и культурного наследия страны.

В ответной речи Кирилл поблагодарил Путина за награду и поздравления.