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Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин присвоил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru

«Ваше Святейшество, вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному – нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, – и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил», - заявил Путин.

Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. В ходе нее Владимир Путин поздравил патриарха с 75-летием.

Путин также отметил большой вклад юбиляра в поддержание традиционных ценностей народов России, а также в сохранение исторического и культурного наследия страны.

В ответной речи Кирилл поблагодарил Путина за награду и поздравления.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Кирилла с днем рождения, отметив его роль в укреплении межконфессионального мира.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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