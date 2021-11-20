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В Госдуме рассказали, что ждет Россию после ухода Путина

Майк Габриелян
56 минут назад

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американцы желают сменить президента РФ Владимира Путина, чтобы ослабить и разрушить Россию. Так спикер прокомментировал резолюцию конгрессменов, которые предложили парламенту США не признавать победу Путина на выборах в 2024 году.

В Госдуме рассказали, что ждет Россию после ухода Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин объяснил, что после ухода Путина с поста президента России американцы предпримут попытку разрушить страну.

«Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», - написал парламентарий в Telegram-канале.

По мнению Володина, стало очевидно, что «Путин — преимущество России», а удары в его адрес — «это удары по нашей стране с целью ослабить её».

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Депутат отметил, что американцам не надо вмешиваться в российские выборы, и избирать президента будут россияне, а не конгрессмены США.

По его словам, власти США восторгаются только эпохами Горбачева и Ельцина, но «мы хорошо помним, что происходило со страной в то время».

«Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний, взятых на себя после распада СССР. Вместо помощи и инвестиций — санкции и блокады, вместо мира и дружбы — НАТО приблизился к нашим границам. Если бы наша страна была слабой, а Президентом могли управлять из-за океана, не звучали бы угрозы и непризнание выборов», - заключил Володин.

Ранее конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн разработали резолюцию против участия президента России Владимира Путина в выборах 2024 года: они предложили не признавать итоги выборов, если Путин будет баллотироваться и одержит победу.

Свою резолюцию Коэн и Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США. Даже в случае принятия резолюции она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Политика,Джо Уилсон,Стив Коэн,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Конгресс США,Госдума,
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