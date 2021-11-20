В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Посольство России оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

Елена Прошина
46 минут назад

Москва рассчитывает, что Вашингтон окажет давление на Киев с целью выполнения обязательства в рамках минских соглашений, говорится в обращении посольства РФ в Вашингтоне на странице в Facebook.

Посольство России оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в заявлении российской дипмиссии. Там отметили, что Украина должна «прекратить саботаж Минских соглашений».

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — отмечается в сообщении.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена приветствует недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она от лица Вашингтона выразила согласие с президентом России в том, что Москве и Киеву необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин заявил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,МИД,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители