Посольство России оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

Москва рассчитывает, что Вашингтон окажет давление на Киев с целью выполнения обязательства в рамках минских соглашений, говорится в обращении посольства РФ в Вашингтоне на странице в Facebook.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в заявлении российской дипмиссии. Там отметили, что Украина должна «прекратить саботаж Минских соглашений».
«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — отмечается в сообщении.
Напомним, Администрация президента США Джо Байдена приветствует недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она от лица Вашингтона выразила согласие с президентом России в том, что Москве и Киеву необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин заявил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.