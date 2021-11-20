Посольство России оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе

Москва рассчитывает, что Вашингтон окажет давление на Киев с целью выполнения обязательства в рамках минских соглашений, говорится в обращении посольства РФ в Вашингтоне на странице в Facebook.

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«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», — говорится в заявлении российской дипмиссии. Там отметили, что Украина должна «прекратить саботаж Минских соглашений».

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — отмечается в сообщении.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена приветствует недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она от лица Вашингтона выразила согласие с президентом России в том, что Москве и Киеву необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.