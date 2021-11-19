В России ответили на идею США не признавать пятый срок Путина

«Непонимание того, где реальные проблемы, где виртуальные, где выдуманные, или уверование в то, что создаваемые ими виртуальные проблемы и есть их реальный мир. Не знаю, с этим, конечно, надо будет разбираться, потому что, мне кажется, они действительно во многом заигрались», - считает дипломат.