В России ответили на идею США не признавать пятый срок Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «осенним вмешательством» предложение американских конгрессменов не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году.
«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Она отметила, что некоторые инициативы США являются частью внутренней и внешней политики, или могут быть связаны с двусторонними отношениями двух стран, но «то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего».
«Непонимание того, где реальные проблемы, где виртуальные, где выдуманные, или уверование в то, что создаваемые ими виртуальные проблемы и есть их реальный мир. Не знаю, с этим, конечно, надо будет разбираться, потому что, мне кажется, они действительно во многом заигрались», - считает дипломат.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом России в случае его участия и победы на выборах в 2024 году. В случае принятия документа он будет носить характер рекомендации.