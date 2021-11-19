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Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Закавказье и на Украине. Также дипломаты обсудили предстоящие контакты между странами на высшем и высоком уровне.

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции
Фото: imago stock&people, globallookpressimago stock&people, globallookpress

«Затронуты другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах», - сказано в комментарии на сайте МИД РФ.

Кроме того, Лавров призвал коллегу максимально серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении турецко-украинского взаимодействия в ВТС.

В конце октября Сергей Лавров провел встречу с Мевлютом Чавушоглу «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье.

Помимо этого главы дипведомств затронули возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в частности с использованием многосторонних форматов.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД Турции,МИД,
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