Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Закавказье и на Украине. Также дипломаты обсудили предстоящие контакты между странами на высшем и высоком уровне.

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«Затронуты другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах», - сказано в комментарии на сайте МИД РФ.

Кроме того, Лавров призвал коллегу максимально серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении турецко-украинского взаимодействия в ВТС.

В конце октября Сергей Лавров провел встречу с Мевлютом Чавушоглу «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье.