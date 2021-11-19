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Лавров перепутал языки, отвечая на вопрос о России

Газета.Ruиещё 8
35 минут назад

Глава российского МИДа Сергей Лавров допустил оговорку на пресс-конференции, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул N3".

В ходе выступления после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде Лавров случайно перешел на английский, но затем исправил свою ошибку.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia – о господи, Russia! – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!" - сказал Лавров.

Такая реакция министра последовала за вопросом шведского журналиста, который поинтересовался, будет ли Москва совершать шаги, чтобы исправить "печальные" отношения с Западом. Глава МИД РФ подчеркнул, что такие мысли стали традицией представителей стран Запада, что это "полностью подрывает все те основы, на которых зиждется ОБСЕ и на которых строится современная архитектура международных отношений".

Ранее Лавров заявил, что слышит "отголоски КВН" в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.

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