Лавров перепутал языки, отвечая на вопрос о России

В ходе выступления после переговоров с председателем ОБСЕ , главой МИД Швеции Анн Линде Лавров случайно перешел на английский, но затем исправил свою ошибку.

"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia – о господи, Russia! – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!" - сказал Лавров.

Такая реакция министра последовала за вопросом шведского журналиста, который поинтересовался, будет ли Москва совершать шаги, чтобы исправить "печальные" отношения с Западом. Глава МИД РФ подчеркнул, что такие мысли стали традицией представителей стран Запада, что это "полностью подрывает все те основы, на которых зиждется ОБСЕ и на которых строится современная архитектура международных отношений".