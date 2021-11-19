Лавров отказался закрывать глаза на провокации НАТО на Украине

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым»? — сказал Лавров.