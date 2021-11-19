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Лавров отказался закрывать глаза на провокации НАТО на Украине

Lenta.ru
38 минут назад

Россия не будет закрывать глаза на провокации со стороны ЕС и НАТО, в том числе в направлении Украины: речь о милитаристских настроениях в украинском государстве и угрозах Крыму и Донбассу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, пишет РИА Новости.

Лавров отказался закрывать глаза на провокации НАТО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым»? — сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Украина ведет военные приготовления и разжигает соответствующие настроения у своего населения, на что Запад никаким образом не реагирует.

Ранее в ноябре у западных дипломатов вызвала возмущение публикация российской стороной переписки Лаврова с коллегами из Франции и Германии по «нормандскому формату». В российском МИД объяснили, что это было сделано для того, чтобы любой желающий мог сопоставить факты и оценить правдивость заявлений стран ЕС о неготовности РФ к диалогу.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
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