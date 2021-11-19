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В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России

Елена Прошина
23 минуты назад

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Владимир Путин будет баллотироваться, приведет к разрыву российско-американских отношений. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.

В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», – заявил он.

Сенатор отметил, что данная инициатива стала очередной попыткой Соединенных Штатов повлиять на суверенные вопросы России.

«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», - подчеркнул Джабаров.

Он также добавил, что никто не имеет права указывать государству, как устраивать внутреннюю политическую жизнь.

«Выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России. Любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться», - отметил представитель СФ.

Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он примет решение участвовать в президентской гонке в 2024 году. В случае, если документ примут, он будет носить рекомендательный характер.

Политика,Джо Уилсон,Стив Коэн,Владимир Джабаров,Владимир Путин,Совет Федерации,РИА Новости,
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