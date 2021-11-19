В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Владимир Путин будет баллотироваться, приведет к разрыву российско-американских отношений. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.
«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», – заявил он.
Сенатор отметил, что данная инициатива стала очередной попыткой Соединенных Штатов повлиять на суверенные вопросы России.
«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», - подчеркнул Джабаров.
Он также добавил, что никто не имеет права указывать государству, как устраивать внутреннюю политическую жизнь.
«Выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России. Любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться», - отметил представитель СФ.
Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он примет решение участвовать в президентской гонке в 2024 году. В случае, если документ примут, он будет носить рекомендательный характер.