В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Владимир Путин будет баллотироваться, приведет к разрыву российско-американских отношений. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.

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«Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США», – заявил он.

Сенатор отметил, что данная инициатива стала очередной попыткой Соединенных Штатов повлиять на суверенные вопросы России.

«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», - подчеркнул Джабаров.

Он также добавил, что никто не имеет права указывать государству, как устраивать внутреннюю политическую жизнь.

«Выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России. Любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться», - отметил представитель СФ.