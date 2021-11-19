В Кремле отреагировали на резолюцию США о президенте Путине

Инициатива конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом в случае, если он решит баллотироваться на новый срок, неприемлема и демонстрирует официальное вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.

«Это собственно прекрасная демонстрация... того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что только россияне могут определять президента Российской Федерации.