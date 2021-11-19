«Были случаи оказания давления на различных руководителей. Это было в различных африканских государствах, например, но это были временные и специфические выпады против неких диктаторов. Тогда их публично так называли, и эти люди были нерукопожатными. Но это абсолютно не тот случай, и нам это понятно. Естественно, не будем обращать большого внимания на подобные глупые заявления и выпады. Надеюсь, что этот театр абсурда не дойдет до заседаний в палатах Конгресса США. Ни на что их признание или непризнание не влияет, это имидж только. Но если они примут эту резолюции, то это, конечно, будет вмешательством во внутренние дела России, однозначно. Они посчитали, что у нас нелегитимно прошли выборы – да нет, конечно, у нас всё легитимно и всё выверено, каждое действие, юристы всё это просматривают. Всё в соответствии с Конституцией», - заключил депутат.