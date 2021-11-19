Поведение американских политиков начинает всё больше напоминать театр абсурда, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина в качестве главы страны, если он захочет выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году. По их словам, поправки в российскую Конституцию, благодаря которым Путин вновь сможет баллотироваться, нарушают международные законы.
«Я думаю, что это полный абсурд. К сожалению, такого политического абсурда мы наблюдаем сегодня много. То, что раньше казалось немыслимым, на сегодняшний день реально. Никто не хочет разбираться, смотреть нюансы, принимается многое на заявлениях, подчас в нарушение международных правил, договоренностей. Это некий такой популистский выпад, мы таких слышим и видим большое количество. От этого театра абсурда никто не застрахован», - отметил Чепа.
Чепа напомнил, что случаи непризнания лидеров государств в мировой истории в основном касались диктаторов в государствах третьего мира.
«Были случаи оказания давления на различных руководителей. Это было в различных африканских государствах, например, но это были временные и специфические выпады против неких диктаторов. Тогда их публично так называли, и эти люди были нерукопожатными. Но это абсолютно не тот случай, и нам это понятно. Естественно, не будем обращать большого внимания на подобные глупые заявления и выпады. Надеюсь, что этот театр абсурда не дойдет до заседаний в палатах Конгресса США. Ни на что их признание или непризнание не влияет, это имидж только. Но если они примут эту резолюции, то это, конечно, будет вмешательством во внутренние дела России, однозначно. Они посчитали, что у нас нелегитимно прошли выборы – да нет, конечно, у нас всё легитимно и всё выверено, каждое действие, юристы всё это просматривают. Всё в соответствии с Конституцией», - заключил депутат.
Внесение конгрессменами США проекта резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году - это провокация и популизм, американским законодателям сначала стоит разобраться со своей избирательной системой. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Что сказать? Очередная провокация, популизм и политический пиар, но явно не от большого ума и какой-либо компетенции. Если проект резолюции будет принят в нижней палате Конгресса даже при ее рекомендательном характере, процессу возможного восстановления российско-американского межпарламентского сотрудничества (да и сотрудничества в целом) будет нанесен серьезный удар", - написал депутат.
Комментируя содержание резолюции, он заметил, что авторы "каким-то образом усматривают нарушения при принятии поправок в Конституцию России и называют ряд их них нелегитимными, трактуя некоторые положения в свою пользу".
"Господа Коэн и Уилсон, видимо, считают, что у них гораздо больше полномочий, чем у всего российского народа, и им виднее", - констатировал Слуцкий.
Глава комитета заметил, что конгрессмены подвергли критике общероссийское голосование по поправкам, которое якобы было непрозрачным.
"Такое ощущение, что они описывают, скорее, прошедшие у себя в стране президентские выборы. Именно там мы наблюдали голосование по почте, когда отправить бюллетень можно было заранее, подозрительные скачки в подсчетах голосов, а те, кто публично выступил против итогов, оказались за решеткой", - напомнил он.
Проект резолюции США о непризнании Владимира Путина президентом в случае баллотирования на новый срок является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», — написал сенатор на странице в Facebook.
Конституция РФ, согласно изменениям, принятым на общероссийском голосовании в прошлом году, предусматривает не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.
Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае, если он решит баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, является попыткой американских парламентариев попиариться в преддверии намеченного на начало декабря "саммита за демократию". Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Я полагаю, что сенаторы решили отпиариться накануне так называемого саммита за демократию, который организуют под [президента США] Джо Байдена. Им надо чем-то отметиться. Видимо, они решили отметить эту историю обсуждением проекта резолюции в Конгрессе", - предположил Климов.
Если конгресс США примет резолюцию, в которой не будут признаваться выборы президента РФ 2024 года в случае участия в них Владимира Путина, то это приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", - сказал Джабаров РИА Новости.
Он также назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.
«Важно, что Путина признаёт президентом народ Российской Федерации, суверенного государства. Если президент примет решение принять участие в выборах 2024 года и будет избран гражданами нашей страны, это признают все, даже самые угрюмые русофобы в американском конгрессе», — цитирует Клишаса РИА Новости.
По его словам, внесённый проект резолюции о непризнании выборов в 2024 году в России — это просто политическая спекуляция.
Внесение в Конгресс США проекта резолюции о непризнании нынешнего лидера РФ Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в мае 2024 года является «хайпом» и попыткой авторов документа привлечь к себе внимание, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по международным делам Светлана Журова. Авторами резолюции выступили демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон.
У нас даже в регионах [России], если взять местные законодательные собрания, ряд депутатов, бывает, выходят тоже с очень необычными инициативами, которые, кстати, не будут нести рекомендательный характер, а, в общем-то, несут в себе настоящую законодательную инициативу. Так что, люди хайпуют, люди каким-то образом привлекают к себе внимание. Я считаю, что это больше привлечение внимания, чем что-либо другое, — подчеркнула Журова.
Она добавила, что никогда не слышала, чтобы в международной практике составлялись подобные документы задолго до самого события. Журова добавила, что беспокойство по поводу возможного переизбрания Путина на пятый президентский срок испытывают не только авторы документа.
Там русофобских настроений намного больше. У многих это связано с Путиным. Сложно понять аргументацию людей, залезть к ним в голову, понять, что ими движет. <...> Конечно нет, [обращать внимание на это не надо]. Тем более где Америка, где Россия, — отметила Журова.
Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил президент.
По словам главы государства, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.
Представитель Кремля прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, а также предусматривающий, что высшее должностное лицо региона России может называться только «главой субъекта федерации».
«Здесь нет единой позиции... Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков.
По его словам, «все хорошо в меру», и глава государства является сторонником такого сбалансированного подхода.