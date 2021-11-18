Рашкин заявил о готовности купить лосиху

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее в местах, где его задержали с тушей убитого лося, пишет РИА Новости.

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«Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это», - сказал Рашкин в эфире «Первого канала».

Инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в конце октября обнаружили разделанную тушу лося в багажнике автомобиля, где находился Рашкин. Изначально депутат заявлял, что тушу лося он нашел. Затем признался, что застрелил зверя. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации.