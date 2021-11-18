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Рашкин заявил о готовности купить лосиху

Елена Прошина
30 минут назад

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее в местах, где его задержали с тушей убитого лося, пишет РИА Новости.

Рашкин заявил о готовности купить лосиху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я на сегодняшний день принимаю меры, чтобы закупить лося где-то и привезти его туда и выпустить. Лосиху - для того, чтобы она жила, размножалась, там были стада. Я готов на это», - сказал Рашкин в эфире «Первого канала».

Инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в конце октября обнаружили разделанную тушу лося в багажнике автомобиля, где находился Рашкин. Изначально депутат заявлял, что тушу лося он нашел. Затем признался, что застрелил зверя. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета. Накануне в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с расследованием. Этот вопрос Госдума может обсудить на заседании 25 ноября.

Политика,Валерий Рашкин,КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,РИА Новости,
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