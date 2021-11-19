В Минцифры подготовят контрмеры против фейковых QR-кодов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов по коронавирусу лишь официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Данное намерение он объяснил появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщает ТАСС.

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С учётом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением, — пояснил министр.

По его словам, старые способы проверки в этом случае не сработают.

Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить, — подчеркнул Шадаев.

Он также добавил, что Минцифры подготовило набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.