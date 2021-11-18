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«Достали»: Лавров объяснил публикацию своей переписки с главами МИД Франции и Германии

Елена Прошина
14 минут назад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал публикацию его переписки с французским и немецким коллегами, пишет РИА Новости.

«Достали»: Лавров объяснил публикацию своей переписки с западными коллегами
Фото: REUTERS/Ivan Sekretarev/Pool/FilesREUTERS/Ivan Sekretarev/Pool/Files

Накануне МИД России опубликовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом из-за искажения позиции Москвы.

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», - пояснил Лавров.

По его словам, опубликованные письма красноречиво отображают суть вопроса.

«Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» может состояться только тогда, когда Украина выполнит Минские соглашения. Прежде всего это касается особого статуса Донбасса, закрепления этого статуса в конституции Украины, куда необходимо внести элемент децентрализации, в соответствии с тем, как это записано в минских соглашениях.

«Это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», - добавил Лавров, подчеркнув, что после того, как это будет сделано, восстановится полноценный контроль Киева над неконтролируемой сейчас Украиной части границы с Россией.

Политика,Жан-Ив Ле Дриан,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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