«Достали»: Лавров объяснил публикацию своей переписки с западными коллегами

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», - пояснил Лавров.