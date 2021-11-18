В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Байдена

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», - цитирует Пескова РИА «Новости».