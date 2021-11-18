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В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Байдена

Вероника Полынина
1 час назад

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможны до конца текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, конкретных сроков переговоров Путина с Байденом пока нет – они зависят от выбранного формата и графиков президентов.

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», - цитирует Пескова РИА «Новости».

10 ноября газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что Владимир Путин и Джо Байден могут провести очную встречу в начале следующего года, а до конца текущего пообщаться в формате видеоконференции.

Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газета "Коммерсантъ",РИА Новости,
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