В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Байдена

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможны до конца текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
По словам Пескова, конкретных сроков переговоров Путина с Байденом пока нет – они зависят от выбранного формата и графиков президентов.
«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», - цитирует Пескова РИА «Новости».
10 ноября газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что Владимир Путин и Джо Байден могут провести очную встречу в начале следующего года, а до конца текущего пообщаться в формате видеоконференции.
Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).