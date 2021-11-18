«Пусть сначала придут в чувство»: американист призвал не контактировать с США

Москве не стоит идти на контакт с Вашингтоном до тех пор, пока не будет проведена «перезагрузка» отношений между двумя государствами, заявил американист Рафаэль Ордуханян. Он усомнился в адекватности Джо Байдена и посетовал на ущемление российских дипломатов в НАТО, передаёт «ПолитРоссия».

С ними контактировать нельзя. Им нужно показать, что нет будущего у той политики, которую они проводят в отношении России. Нужно им продемонстрировать, что мы понимаем, с какими персонажами имеем дело. Пусть сначала придут в чувство, только потом с ними можно будет встречаться, — высказался Ордуханян.

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По его словам, с Западом сейчас невозможно договориться. В качестве аргумента своей позиции он напомнил, как российским дипломатам пришлось публиковать стенограмму договорённостей, чтобы оправдаться в глазах зарубежных коллег.

Ордуханян заявил, что Запад «открыто перевирает факты» о причастности России к саботированию Минских соглашений. Также он усомнился в адекватности Джо Байдена, сравнив американского лидера с политбюро 1970-х годов.

Вообще, о чём можно договариваться с ментально больным человеком, с этой ходячей куклой? На его фоне наше политбюро 1970-1980-х годов выглядит пионерским отрядом, — отрезал американист.

Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в нынешнем году, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «во время недавней встречи (помощника президента России Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря США Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», передает РИА «Новости».

«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – добавил он.

Комментируя возможность встречи президентов России и США в нынешнем году, Песков заявил: «Ну, в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем».

Конкретных договоренностей по поводу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но "все возможно". Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, все возможно", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможности онлайн-саммита до конца нынешнего года и полноценной личной встречи лидеров в 2022 году.



"Реальных договоренностей пока нет", - отметил при этом Песков. Он пообещал сообщить, как только такие договоренности будут достигнуты.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что до конца года президенты могут пообщаться в онлайн-формате, а в начале 2022 года - лично, но пока этот график предварительный и детали не согласованы.

В понедельник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти пока не готовы сообщить, могут ли Путин и Байден встретиться до конца года лично или в режиме онлайн.

Песков ранее говорил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в организации прямых контактов президентов в ближайшее время. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы 20 в Риме в конце октября обсудил с Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он сообщил, что американский лидер во время их встречи подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой и передал ему наилучшие пожелания.

У России и США есть понимание о проведении следующего контакта глав государств в обозримой перспективе. Об этом сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта [двух лидеров] в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — сказал дипломат.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в среду телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливановм.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза России Евгений Аношин, во время беседы Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.

Как отметил представитель Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Напомним, что предыдущая очная встреча Патрушева и Салливана, которая прошла в мае в Женеве, тоже была финальной подготовкой перед встречей глав двух государств.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время переговоров обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

Секретарь Совбеза и помощник президента США провели телефонный разговор накануне вечером. В Совете безопасности подчеркнули, что он состоялся в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

«Действительно все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать», — отметил Песков.

По его словам, Патрушев и Салливан говорили в продолжение пониманий, достигнутых на женевском саммите в июне этого года. Кроме того, в разговоре фигурировали тема Украины, а также миграционный кризис на границах Евросоюза.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, разговор был откровенным и конструктивным. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, распространенном в среду.

"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным", - отметила она.

Отношения России и США не должны превращаться в «диалог глухих», заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в приветствии экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, которое опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».

Горбачев напомнил, что на встрече в Женеве российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны.

«Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — подчеркнул советский политик.

Правительствам следует отказаться «бросать гигантские средства в топку гонки вооружений» и надо наладить контакты в ядерной сфере, считает он. По мнению Горбачева, ядерные державы осознают свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в решении вопроса.

Экс-глава СССР считает, что произошедший между странами коллапс доверия подорвал прежние усилия в вопросе разоружения. Он напомнил, что до этого было ликвидировано 85 процентов оружия, накопленного на пике холодной войны.