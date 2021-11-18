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«Пусть сначала придут в чувство»: американист призвал не контактировать с США

Семён Капранов
1 час назад

Москве не стоит идти на контакт с Вашингтоном до тех пор, пока не будет проведена «перезагрузка» отношений между двумя государствами, заявил американист Рафаэль Ордуханян. Он усомнился в адекватности Джо Байдена и посетовал на ущемление российских дипломатов в НАТО, передаёт «ПолитРоссия».

С ними контактировать нельзя. Им нужно показать, что нет будущего у той политики, которую они проводят в отношении России. Нужно им продемонстрировать, что мы понимаем, с какими персонажами имеем дело. Пусть сначала придут в чувство, только потом с ними можно будет встречаться, — высказался Ордуханян.

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По его словам, с Западом сейчас невозможно договориться. В качестве аргумента своей позиции он напомнил, как российским дипломатам пришлось публиковать стенограмму договорённостей, чтобы оправдаться в глазах зарубежных коллег.

Ордуханян заявил, что Запад «открыто перевирает факты» о причастности России к саботированию Минских соглашений. Также он усомнился в адекватности Джо Байдена, сравнив американского лидера с политбюро 1970-х годов.

Вообще, о чём можно договариваться с ментально больным человеком, с этой ходячей куклой? На его фоне наше политбюро 1970-1980-х годов выглядит пионерским отрядом, — отрезал американист.

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена до конца года

Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в нынешнем году, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «во время недавней встречи (помощника президента России Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря США Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», передает РИА «Новости».

«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – добавил он.

Комментируя возможность встречи президентов России и США в нынешнем году, Песков заявил: «Ну, в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем».

Песков заявил, что договоренностей о встрече Путина и Байдена пока нет

Конкретных договоренностей по поводу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но "все возможно". Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, все возможно", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможности онлайн-саммита до конца нынешнего года и полноценной личной встречи лидеров в 2022 году.

"Реальных договоренностей пока нет", - отметил при этом Песков. Он пообещал сообщить, как только такие договоренности будут достигнуты.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что до конца года президенты могут пообщаться в онлайн-формате, а в начале 2022 года - лично, но пока этот график предварительный и детали не согласованы.

В понедельник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти пока не готовы сообщить, могут ли Путин и Байден встретиться до конца года лично или в режиме онлайн.

Песков ранее говорил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в организации прямых контактов президентов в ближайшее время. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы 20 в Риме в конце октября обсудил с Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он сообщил, что американский лидер во время их встречи подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой и передал ему наилучшие пожелания.

У РФ и США есть представление о следующем контакте президентов, заявил Антонов

У России и США есть понимание о проведении следующего контакта глав государств в обозримой перспективе. Об этом сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта [двух лидеров] в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — сказал дипломат.

Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в среду телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливановм.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза России Евгений Аношин, во время беседы Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами.

Как отметил представитель Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Напомним, что предыдущая очная встреча Патрушева и Салливана, которая прошла в мае в Женеве, тоже была финальной подготовкой перед встречей глав двух государств.

Патрушев и Салливан обсудили кибербезопасность и стратегическую стабильность, заявил Песков

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время переговоров обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

Секретарь Совбеза и помощник президента США провели телефонный разговор накануне вечером. В Совете безопасности подчеркнули, что он состоялся в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

«Действительно все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать», — отметил Песков.

По его словам, Патрушев и Салливан говорили в продолжение пониманий, достигнутых на женевском саммите в июне этого года. Кроме того, в разговоре фигурировали тема Украины, а также миграционный кризис на границах Евросоюза.

В Белом доме разговор Патрушева и Салливана назвали откровенным и конструктивным

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, разговор был откровенным и конструктивным. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, распространенном в среду.

"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным", - отметила она.

Горбачев призвал США и Россию отказаться от «диалога глухих»

Отношения России и США не должны превращаться в «диалог глухих», заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в приветствии экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, которое опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».

Горбачев напомнил, что на встрече в Женеве российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны.

«Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — подчеркнул советский политик.

Правительствам следует отказаться «бросать гигантские средства в топку гонки вооружений» и надо наладить контакты в ядерной сфере, считает он. По мнению Горбачева, ядерные державы осознают свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в решении вопроса.

Экс-глава СССР считает, что произошедший между странами коллапс доверия подорвал прежние усилия в вопросе разоружения. Он напомнил, что до этого было ликвидировано 85 процентов оружия, накопленного на пике холодной войны.

Кроме того, он призвал к демилитаризации мировой политики. По словам Горбачева, не может быть иной цели, кроме мира без ядерного оружия.

Политика,Эмили Хорн,Джейк Салливан,Евгений Аношин,Нурсултан Назарбаев,Михаил Горбачев,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,Совет безопасности РФ,МИД,ЕС,Газета "Коммерсантъ",РИА Новости,
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