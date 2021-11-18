Путин высказался о миграционном кризисе на границе

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД РФ высказался о ситуации на границе Белоруссии и Польши.
«Детей жалко, Польша включает ночью сирены и применяет спецсредства», – объяснил политик.
По словам президента России Владимира Путина Европа может использовать миграционный кризис для давления на Белоруссию, но при этом может забыть о своих гуманитарных обязательствах.
В то же время Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Ранее «Новые известия» сообщали, что девять польских пограничников пострадали в стычках с агрессивными нелегалами.