Путин высказался о миграционном кризисе на границе

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД РФ высказался о ситуации на границе Белоруссии и Польши.

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«Детей жалко, Польша включает ночью сирены и применяет спецсредства», – объяснил политик.

По словам президента России Владимира Путина Европа может использовать миграционный кризис для давления на Белоруссию, но при этом может забыть о своих гуманитарных обязательствах.

В то же время Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.