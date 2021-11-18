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Путин высказался о миграционном кризисе на границе

РИА "ФедералПресс"
37 минут назад

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД РФ высказался о ситуации на границе Белоруссии и Польши.

Путин высказался о миграционном кризисе на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Детей жалко, Польша включает ночью сирены и применяет спецсредства», – объяснил политик.

По словам президента России Владимира Путина Европа может использовать миграционный кризис для давления на Белоруссию, но при этом может забыть о своих гуманитарных обязательствах.

В то же время Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Ранее «Новые известия» сообщали, что девять польских пограничников пострадали в стычках с агрессивными нелегалами.

Политика,Владимир Путин,МИД,Новые Известия,
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