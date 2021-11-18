Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", - говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.