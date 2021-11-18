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Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от COVID-19

Газета.Ruиещё 13
42 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин сам сообщит о своей ревакцинации от коронавируса.

Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, он сообщит об этом, когда [примет] решение», — заявил Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках ревакцинации президента.

«Президент сам неоднократно говорил, что у него сохраняются высокие титры после основной вакцинации. Ревакцинация будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно же, безопасность президента, его здоровье — это первоочередная задача тех, кто за него отвечает», — сказал представитель Кремля.

23 марта глава государства сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола. При этом после вакцинации вторым компонентом препарата у Путина поднялась температура до 37,2°C.

В июне Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». До этого Кремль не раскрывал, какой именно препарат от COVID-19 использовал президент.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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