Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется

«Президент сам неоднократно говорил, что у него сохраняются высокие титры после основной вакцинации. Ревакцинация будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно же, безопасность президента, его здоровье — это первоочередная задача тех, кто за него отвечает», — сказал представитель Кремля.