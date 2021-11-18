Умер бывший замглавы МИД России Лосюков

В МИД России сообщили о смерти экс-замглавы ведомства и бывшего посла России в Японии Александра Лосюкова .

Лосюков начал работать в МИД России 1968 году. Он в разное время занимал должность посла России в Новой Зеландии, Западном Самоа, королевстве Тонга и на Островах Кука, в Австралийском Союзе, Республиках Фиджи, Вануату и Науру, а также Японии.