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Экс-посол России в Японии Александр Лосюков скончался на 79-м году жизни

RT на русскомиещё 2
1 час назад

В МИД России сообщили о смерти экс-замглавы ведомства и бывшего посла России в Японии Александра Лосюкова.

Умер бывший замглавы МИД России Лосюков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский дипломат скончался на 79-м году жизни после тяжёлой болезни.

«Важная часть дипломатической деятельности Александра Прохоровича связана с Японией. Скорбим, помним», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Лосюков начал работать в МИД России 1968 году. Он в разное время занимал должность посла России в Новой Зеландии, Западном Самоа, королевстве Тонга и на Островах Кука, в Австралийском Союзе, Республиках Фиджи, Вануату и Науру, а также Японии.

В 2000-х Лосюков занимал пост замминистра иностранных дел Российской Федерации.

Политика,Александр Лосюков,МИД,
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