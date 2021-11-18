РФ направила самолеты в Афганистан по поручению Путина

Более 380 человек эвакуируют из Афганистана на российских самолётах военно-транспортной авиации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул.
На каждом российском самолёте в Кабул доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.
Началась посадка эвакуируемых граждан на эти самолёты.
В Минобороны уточнили, что среди эвакуируемых из Кабула — граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает необходимым провести международную донорскую конференцию под эгидой ООН по ситуации в Афганистане.