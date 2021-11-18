РФ направила самолеты в Афганистан по поручению Путина

Более 380 человек эвакуируют из Афганистана на российских самолётах военно-транспортной авиации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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Отмечается, что три военно-транспортных самолёта уже прилетели из Москвы в Кабул.

На каждом российском самолёте в Кабул доставлено 36 т гуманитарного груза России для населения Афганистана.

Началась посадка эвакуируемых граждан на эти самолёты.

В Минобороны уточнили, что среди эвакуируемых из Кабула — граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.