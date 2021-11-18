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В Крыму намерены довести до конца дело по водной блокаде со стороны Украины

Елена Прошина
29 минут назад

Крым намерен закончить подготовку иска с целью привлечения к ответственности виновных в организации ряда блокад российского полуострова, в том числе - водной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского парламента, зампреда рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

«Организаторы блокад Крыма понесут наказание»: Полуостров готовит иск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, работу над подготовкой иска ведет созданная рабочая группа. Сама концепция иска уже сложена. Планируется взыскать материальный ущерб. «Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — сказал политик.

К иску будут приложены все подтверждающие документы. «От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», — отметил Трофимов. По его словам, в настоящее время нет обозначенного срока подачи иска, однако это случится в ближайшее время.

Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.

Напомним, первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс сообщил, что организатором водной блокады является бывший временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Политика,Происшествия,Андрей Сенченко,Ефим Фикс,Сергей Трофимов,СКР,РИА Новости,
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