«Организаторы блокад Крыма понесут наказание»: Полуостров готовит иск

Крым намерен закончить подготовку иска с целью привлечения к ответственности виновных в организации ряда блокад российского полуострова, в том числе - водной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского парламента, зампреда рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

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По его словам, работу над подготовкой иска ведет созданная рабочая группа. Сама концепция иска уже сложена. Планируется взыскать материальный ущерб. «Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — сказал политик.

К иску будут приложены все подтверждающие документы. «От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», — отметил Трофимов. По его словам, в настоящее время нет обозначенного срока подачи иска, однако это случится в ближайшее время.

Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.