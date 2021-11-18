Путин объявил Россию миролюбивым государством

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин.
Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.
При этом российский лидер напомнил, что РФ привержена партнерским отношениям с другими странами.
В рамках этой же речи Путин заявил, что пандемия коронавируса далеко не побеждена, несмотря на предпринятые меры по ее остановке. Он предупредил, что в России вероятны новые волны инфекции.