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Путин объявил Россию миролюбивым государством

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Слова главы государства передает РИА Новости.

Путин объявил Россию миролюбивым государством
Фото: putnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reutersputnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters

«Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.

При этом российский лидер напомнил, что РФ привержена партнерским отношениям с другими странами.

В рамках этой же речи Путин заявил, что пандемия коронавируса далеко не побеждена, несмотря на предпринятые меры по ее остановке. Он предупредил, что в России вероятны новые волны инфекции.

Политика,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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