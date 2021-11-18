Путин объявил Россию миролюбивым государством

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Слова главы государства передает РИА Новости.

Фото: putnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters putnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters

«Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.

При этом российский лидер напомнил, что РФ привержена партнерским отношениям с другими странами.