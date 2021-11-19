В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова

Lenta.ruиещё 35
59 минут назад

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил корреспонденту «Известий», что публикация дипломатической переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом не вызывает вопросов.

В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова
Фото:  РИА Новости РИА Новости

Российский дипломат отметил, что здравомыслящие и разумные люди способны сделать выводы из документов. Рябков пояснил, что Россия пошла на такой шаг для того, чтобы каждый смог сопоставить факты, даже если не очень доверяет заявлениям официальных российских представителей, в том числе на высоком уровне.

По словам Рябкова, эти документы не подлежат коррекции. «Каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит. Очевидно, что наши коллеги по нормандскому формату передергивают, когда выставляют Россию недостаточно заинтересованной в конструктивной работе», — сказал он, добавив, что им прежде всего необходимо скорректировать свою линию на подрыв минского пакета мер и «заставить себя все-таки жестко говорить с Киевом».

Ранее Лавров объяснил публикацию переписки с коллегами из Германии и Франции. Он отметил, что в опубликованной переписке с главами МИД Франции и ФРГ четко прослеживается саботаж, который последовательно осуществляется Киевом в отношении минских договоренностей.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что публикация переписки — доказательство того, что российская сторона не саботирует переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

Политика,Жан-Ив Ле Дриан,Сергей Рябков,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители