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В Госдуме введут QR-коды для всех посетителей

Мослентаиещё 8
50 минут назад

Для всех посетителей Государственной думы введут обязательные QR-коды, включая официальных представителей правительства РФ. Об этом в среду, 17 ноября, стало известно из сообщения Интерфакс со ссылкой на слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

В Госдуме введут QR-коды для всех посетителей
Фото: пресс-служба Госдумыпресс-служба Госдумы

Спикер обратился к аппарату Госдумы с просьбой принять решение о введении QR-кодов в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента для посетителей.

Он отметил, что если у докладчика от кабинета министров не будет QR-кода, то его не пустят в зал заседаний, а правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

Ранее в оперативном штабе России рассказали об обязательном введении QR-кодов в кафе, магазинах и транспорте.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Правительство РФ,Интерфакс,
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