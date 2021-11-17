В Госдуме введут QR-коды для всех посетителей

Для всех посетителей Государственной думы введут обязательные QR-коды, включая официальных представителей правительства РФ. Об этом в среду, 17 ноября, стало известно из сообщения Интерфакс со ссылкой на слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Фото: пресс-служба Госдумы пресс-служба Госдумы

Спикер обратился к аппарату Госдумы с просьбой принять решение о введении QR-кодов в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента для посетителей.

Он отметил, что если у докладчика от кабинета министров не будет QR-кода, то его не пустят в зал заседаний, а правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.