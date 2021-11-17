В Кремле назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Увеличение поставок российского газа в Европу зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома». Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Существуют определенные контракты, они по максимуму выполняются, а надежность «Газпрома» подтверждается ежедневно, добавил он. Наращивание поставок — это чисто коммерческие вопросы, подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия для стабилизации европейского рынка увеличить поставки по существующим маршрутам в отсутствие «Северного потока-2».

Он также прокомментировал приостановку сертификации газопровода. По его словам, в Кремле не нашли политических мотивов для такого шага. В данном случае действительно существуют определенные протоколы и нормы европейского законодательства на этот счет, компания-оператор готова выполнить все требования законодательства, отметил Песков.