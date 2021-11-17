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Россия попросила Черногорию лишить Исмаилова политического убежища

Lenta.ruиещё 2
20 минут назад

Генпрокуратура России просит власти Черногории отменить решение о предоставлении политического убежища обвиняемому в убийствах бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

РФ попросила Черногорию лишить Исмаилова политубежища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МВД и Минюст Черногории направлено соответствующее ходатайство. В нем российские власти выражают свое несогласие с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова. Генпрокуратура также указала, что так и не получила ответа черногорской стороны по направленному еще 7 октября запросу о выдаче бизнесмена. Между тем по данным СМИ МВД Черногории приняло решение о предоставлении убежища Исмаилову 22 октября.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказывал недоумение решение Черногории в отношении обвиняемого в убийствах бизнесмена. О предоставлении убежища Исмаилову стало известно 22 октября, его освободили из местной тюрьмы. Основанием для такого решение стало известие о том, что прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова об отмывании денег.

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Бизнесмен находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, он вместе с братьями разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года.

1 октября Исмаилова задержали в Черногории.

Политика,Юрий Брылев,Владимир Савкин,Тельман Исмаилов,Александр Бастрыкин,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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