РФ попросила Черногорию лишить Исмаилова политубежища

Генпрокуратура России просит власти Черногории отменить решение о предоставлении политического убежища обвиняемому в убийствах бизнесмену Тельману Исмаилову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

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В МВД и Минюст Черногории направлено соответствующее ходатайство. В нем российские власти выражают свое несогласие с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова. Генпрокуратура также указала, что так и не получила ответа черногорской стороны по направленному еще 7 октября запросу о выдаче бизнесмена. Между тем по данным СМИ МВД Черногории приняло решение о предоставлении убежища Исмаилову 22 октября.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказывал недоумение решение Черногории в отношении обвиняемого в убийствах бизнесмена. О предоставлении убежища Исмаилову стало известно 22 октября, его освободили из местной тюрьмы. Основанием для такого решение стало известие о том, что прокуратура Цюриха закрыла дело против Исмаилова об отмывании денег.

Бизнесмен находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, он вместе с братьями разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года.