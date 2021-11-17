России предрекли транзит власти в 2022 году

Транзит власти в России может произойти раньше президентских выборов 2024 года — в 2022 году. Об этом заявил политолог Валерий Соловей в разговоре с порталом Накануне.RU.
«Окончательное решение по поводу того, как это все осуществлять и когда — не принято, все откладывается до последнего, но последнее наступит в следующем году — 2022 году. Тогда все это и осуществится», — рассказал эксперт.
По словам политолога, тянуть с передачей власти до 2024 года нельзя — «нет физической возможности ожидать».
Соловей предположил, что ранее президент Владимир Путин поручил своему близкому окружению подготовить список преемников. Среди основных кандидатур эксперт назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам политолога, его кандидатура устраивает элиты, а сам Мишустин подходит для общения с властями западных стран.
Кроме него, одно время фаворитом считался действующий министр обороны России Сергей Шойгу, однако сейчас «консенсус» сошелся вокруг Мишустина. По словам Соловья, сейчас действует указание не портить премьер-министру репутацию, что якобы и происходит.