Продлены сроки службы маршалов, генералов и адмиралов

С достигшими семидесятилетнего возраста высокопоставленными военными может заключаться новый контракт о прохождении ими службы на срок, установленный решением Президента

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, по которому Президент РФ сможет продлевать срок пребывания на службе маршалов и генералов после достижения ими 70 лет. Поправки были инициированы главой государства.

Сейчас для военнослужащих, имеющих воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе — 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

При этом в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими этого возраста.

В связи с этим устанавливается, что с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы на срок, установленный решением Президента.