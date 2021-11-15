В Совфеде назвали условие вхождения Донбасса в состав России

Статус Донбасса и его возможное вхождение в состав России зависит исключительно от воли народа. Об этом заявил «Ленте.ру» член Совета Федерации Сергей Цеков.

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По словам сенатора, Россия в мировой политике давно избрала для себя роль государства, которое помогает. В частности, РФ оказывает помощь Донбассу: помогает в гуманитарном и документальном обеспечении, решении статусных вопросов, признает документы и гражданство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, предоставляет возможность гражданам получить российские паспорта.

«То есть, мы делаем все для того, чтобы помочь региону. Но дальнейший его статус будет определяться не желанием России, а исключительно желанием самого народа Донбасса», - подчеркнул Цеков.

Он отметил, что на Западе хотели бы, чтобы Россия предприняла «более жесткие меры и решения в этом направлении», однако РФ не провоцирует ситуацию и ждет решения жителей Донбасса.

«Надо понимать, что это долгий путь. Проблема не имеет здесь быстрого решения. Но, если Украина начнет проявлять агрессию, начнет боевые действия, возможно все», - считает сенатор.