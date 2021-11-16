Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис

Лидеры продолжили обмен мнениями по миграционному кризису на границах Беларуси со странами Евросоюза - с учетом состоявшейся накануне телефонной беседы Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель , сообщили в пресс-службе Кремля.

О планах поговорить по телефону с Владимиром Путиным президент Беларуси заявил утром 16 ноября на совещании по ситуации на госгранице, не исключив обращения к России за помощью.