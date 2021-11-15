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«Единая Россия» поддержит законопроект о QR-кодах

Мария Иванова
1 час назад

Депутат Госдумы Виктор Селиверстов рассказал, что «Единая Россия» поддержит законопроекты о QR-кодах для посещения некоторых общественных мест в пандемию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единая Россия» поддержит законопроект о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РБК ранее рассказало, что власти обсуждают введение QR-кодов (с данными о вакцинации или перенесенной болезни) для пассажиров самолетов и поездов по всей стране.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом позже подтвердил, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Политика,Виктор Селиверстов,Татьяна Голикова,Единая Россия,Госдума,РБК,
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