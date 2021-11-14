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Поклонская ответила на угрозы депутата Рады Гончаренко

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Людям "следует брать пример" с депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который "по-настоящему любит Украину", заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в своем Telegram, комментируя угрозы парламентария о "гостях" из Киева.

Поклонская ответила на угрозы Киева
Фото: ТАССТАСС

"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому", — сказала Поклонская.

Дипломат отметила, что людям "грех не воспользоваться" обнародованными в СМИ и ведомствах данными о ней и ее ребенке, чтобы "по-мужски" послать угрозы".

Она опровергла информацию о купленном жилье, а также рассказала о наличии ведомственной квартиры, полученной "за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти".

Ранее Гончаренко заявил, что Поклонскую по прибытии в Кабо-Верде "упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО".

Депутат Рады пообещал «упаковать» Поклонскую в СИЗО

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Политика,Наталья Поклонская,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,ФСИН,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,
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