Поклонская ответила на угрозы Киева

Людям "следует брать пример" с депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который "по-настоящему любит Украину", заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в своем Telegram, комментируя угрозы парламентария о "гостях" из Киева.
"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому", — сказала Поклонская.
Дипломат отметила, что людям "грех не воспользоваться" обнародованными в СМИ и ведомствах данными о ней и ее ребенке, чтобы "по-мужски" послать угрозы".
Она опровергла информацию о купленном жилье, а также рассказала о наличии ведомственной квартиры, полученной "за 20 лет службы в органах прокуратуры и власти".
Ранее Гончаренко заявил, что Поклонскую по прибытии в Кабо-Верде "упакуют и отправят подальше от квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО".
О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.