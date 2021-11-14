Путин высказался о миграционной политике Европы

В Европе сами создали условия для того, чтобы к ним ехали сотни тысяч мигрантов, а теперь ищут виновных, чтобы переложить с себя ответственность за происходящее. Так о миграционной политике ЕС высказался президент России Владимир Путин, комментируя кризис на польско-белорусской границе. Его слова в воскресенье, 14 ноября, приводит РИА Новости.