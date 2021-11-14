В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Вучич рассказал, что из всех мировых лидеров ему легче всего дозвониться до Путина

ТАССиещё 11
35 минут назад

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что среди всех мировых лидеров проще всего ему дозвониться до российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", полная версия которого была показана в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

Вучич назвал количество часов ожидания ответа от Путина
Фото: ReutersReuters

"С Путиным я должен подождать 24 часа или 48 часов, но это самая большая скорость, если брать всех мировых лидеров. Для [и.о. канцлера ФРГ Ангелы] Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин - еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить, ну а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю", - рассказал Вучич.

По его мнению, Путин возвысил Россию как в политическом, так и в военном и экономическом смыслах.

"Я думаю, что Владимир Путин - это сила России", - сказал Вучич.

"И от президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него", - добавил он.

Сербский лидер также отметил, что в ноябре у него состоится уже 19-я личная встреча с Путиным.

"Представьте, президент Путин 19 раз нашел время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние 7 лет. Сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией. Бесконечная ему благодарность за это, мы [это] очень ценим", - сказал Вучич.

Политика,В мире,Александар Вучич,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители