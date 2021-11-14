Вучич назвал количество часов ожидания ответа от Путина

"С Путиным я должен подождать 24 часа или 48 часов, но это самая большая скорость, если брать всех мировых лидеров. Для [и.о. канцлера ФРГ Ангелы] Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин - еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить, ну а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю", - рассказал Вучич.