«Начнется война»: Симоньян предупредила Запад фразой Путина про рай

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что нападение Запада на Россию приведет к ядерной войне. Об этом она сказала, комментируя в эфире НТВ заходы кораблей НАТО в Чёрное море и полеты натовской авиации у берегов Крыма.

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Симоньян напомнила, что Россия является ядерной державой, поэтому нападение на неё грозит уничтожением планеты.

«Понятно, что если начнётся горячая война с нами, то единственным результатом этой войны может стать уничтожение всей Земли. И как говорил Путин: "А мы что, мы тогда в рай», - сказала она.

Глава RT напомнила, что американские корабли уже заходили в Черное море в 2008 году и пытались «защитить Грузию»:

«И что? Помогли тебе твои ляхи? В результате этого Грузия потеряла значительную часть своей территории, Абхазию, Южную Осетию, а Россия не потеряла ничего».

По словам Симоньян, Запад провоцирует нас на настоящую большую войну, в которой не может выиграть. Но ему не стоит надеяться на то, что Россия не будет рисковать и применять в ответ ядерные силы