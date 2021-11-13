Путин высказался о планах вторжения России на Украину

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока», - сказал российский президент в интервью телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

При этом он отметил, что сейчас США и НАТО проводят незапланированные учения в Черном море, сформировав мощную корабельную группировку и используя авиацию, в том числе стратегическую.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента США озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. В то же время агентство отметило, что РФ не намерена сейчас начинать войну, но стремится показать готовность применить силу в случае необходимости.