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Путин высказался о планах вторжения России на Украину

Ювелина Бернст
4 минуты назад

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

Путин высказался о планах вторжения России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока», - сказал российский президент в интервью телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

При этом он отметил, что сейчас США и НАТО проводят незапланированные учения в Черном море, сформировав мощную корабельную группировку и используя авиацию, в том числе стратегическую.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента США озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. В то же время агентство отметило, что РФ не намерена сейчас начинать войну, но стремится показать готовность применить силу в случае необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сообщения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,Администрация США,Bloomberg,
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