В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть Европе газ

Майк Габриелян
32 минуты назад

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит об обещаниях президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть Европе газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», - сказал Путин.

Президент также отметил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет «нарушением нашего транзитного контракта».

Путин предположил, что белорусский лидер сказал о перекрытии газа «просто в сердцах», но пообещал поговорить с ним на эту тему.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекратить транзит газа и грузов, проходящий через территорию республики, в случае применения к ней новых санкций. Так белорусский лидер прокомментировал угрозы Польши о закрытии границы.

Через территорию Белоруссии проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители