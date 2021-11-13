Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть Европе газ

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит об обещаниях президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну, я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», - сказал Путин.
Президент также отметил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет «нарушением нашего транзитного контракта».
Путин предположил, что белорусский лидер сказал о перекрытии газа «просто в сердцах», но пообещал поговорить с ним на эту тему.
На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу прекратить транзит газа и грузов, проходящий через территорию республики, в случае применения к ней новых санкций. Так белорусский лидер прокомментировал угрозы Польши о закрытии границы.
Через территорию Белоруссии проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа.