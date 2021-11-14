«Переводят проблемы с больной головы на здоровую»

Обвиняя Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии и ЕС, иностранцы пытаются переложить свои проблему «с больной головы на здоровую», считает российский президент Владимир Путин. Тем не менее Москва готова помочь разрешить этот вопрос, если от нее будет что-то зависеть.

Фото: ТАСС ТАСС

Российский президент Владимир Путин выразил готовность помочь Белоруссии в решении миграционного кризиса, который возник на белорусско-польской границе. Но содействие будет оказано только в том случае, если от Москвы будет что-то зависеть.

Видео дня

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", - отметил глава государства в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что о кризисе на границе он узнал из СМИ.

"Никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили", - пояснил президент.

Владимир Путин выразил мнение, что обвинения России в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС - на совести тех, кто их выдвигает.

"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", - уверен российский президент.

Несколько дней назад у Путина и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель дважды за два дня состоялось обсуждение ситуации на границе Белоруссии с ЕС. Стороны, как сообщили в пресс-службе Кремля, подтвердили, что важно, как можно скорее, урегулировать кризис. В частности, Путин считает, что должны быть восстановлены контакты между Белоруссией и ЕС.

С российским президентом согласен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске", - подчеркнул Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что "непризнание легитимности режима" белорусского президента Александра Лукашенко не должно мешать европейским властям общаться с ним, когда речь идет об интересах ЕС. В то же время он подтвердил, что в понедельник, 15 ноября, представители ЕС будут рассматривать новые санкции против Минска. По словам Борреля, это необходимо для того, чтобы "можно было применить их ко всем, кто причастен к трафику мигрантов в эту страну, например, к участвующим в этом авиакомпаниям или туристическим агентствам, запретив путешествия их руководителей и заморозив их активы в Европе".

При этом Ангела Меркель в разговоре с Путиным заявила, что именно белорусские власти виноваты в обострении ситуации на границе. По ее мнению, Минск "использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз". Но белорусские власти все обвинения отвергают.

Такое поведение Белоруссии стало ответом на санкции Запада, которые были введены против Минска из-за выборов, которые европейцы не признали. Лукашенко тогда заявил, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за рестрикций на это нет "ни денег, ни сил".

При этом белорусские пограничники неоднократно утверждали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию. После отказа Лукашенко сдерживать мигрантов приграничные страны сообщали о росте количества задерживаемых нелегалов.