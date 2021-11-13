Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу

Он отметил важность налаживания прямого контакта Минска с ЕС , в первую очередь с ФРГ. Поскольку мигранты, по его словам, стремятся именно туда.

Летом на границах Белоруссии увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, нелегалы разбили стихийный лагерь. ЕС возлагают ответственность за происходящее на Минск. Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».