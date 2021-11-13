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Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу

Ювелина Бернст
53 минуты назад

Президент России Владимир Путин сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить друг с другом, передает РИА «Новости».

Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин выразил надежду на то, что этот разговор состоится в ближайшее время.

Он отметил важность налаживания прямого контакта Минска с ЕС, в первую очередь с ФРГ. Поскольку мигранты, по его словам, стремятся именно туда.

Также Путин добавил, что Россия совершенно не причастна к ситуации на польско-белорусской границе.

Летом на границах Белоруссии увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, нелегалы разбили стихийный лагерь. ЕС возлагают ответственность за происходящее на Минск. Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Политика,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,
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