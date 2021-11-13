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Экономист предсказал, кто придет к власти после Путина

Ura.Ru
8 минут назад

Уход президента России Владимира Путина с поста главы страны пройдет по аргентинскому сценарию с «черными полковниками». Об этом заявил российский предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, у российского лидера не будет преемника.

Экономист предсказал, кто придет к власти после Путина
Фото: ТАССТАСС

«Преемника Владимира Путина не будет. Думаю, что будет триумвират нескольких генерал-лейтенантов. Все они по первой будут реализовывать собственные амбиции. У Владимира Путина не может быть преемника технически. Это [уход Ельцина и будущий уход Путина] это фундаментально разные вещи», — заявил Потапенко в интервью «Свободной прессе».

По словам экономиста, уйти с должности так же, как ушел Борис Ельцин у Путина не получится.

«Никаких баррикад, волнений не будет. Система развала произойдет, и уже происходит, в элитах. Правда, бенефициаром этого развала народ опять не будет по причине своей собственной пассивности», — подытожил он.

По словам политолога Павла Салина, единственным преемником Владимира Путина может быть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, так как его кандидатура устраивает все политические элиты. По словам самого Путина, все разговоры о его возможном преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Потапенко,Борис Ельцин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Телеканал "360° Подмосковье",
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