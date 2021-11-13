Экономист предсказал, кто придет к власти после Путина

«Преемника Владимира Путина не будет. Думаю, что будет триумвират нескольких генерал-лейтенантов. Все они по первой будут реализовывать собственные амбиции. У Владимира Путина не может быть преемника технически. Это [уход Ельцина и будущий уход Путина] это фундаментально разные вещи», — заявил Потапенко в интервью «Свободной прессе».