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Основателя «Российской ЛГБТ-сети» признали иноагентом

News.ruиещё 5
1 час назад

Минюст признал СМИ — иностранным агентом Игоря Кочеткова — основателя «Российской ЛГБТ-сети», которая получила статус иноагента 8 ноября, говорится на сайте Минюста. Он является членом партии «Яблоко» и возглавляет благотворительный фонд «Сфера».

Основателя «Российской ЛГБТ-сети» признали иноагентом
Фото: igorvkochetkov/facebook.comigorvkochetkov/facebook.com

В ведомстве объяснили включение активиста в список «исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации». Сам Кочетков заявил журналистам РБК, что ему приятно называться СМИ, но он не удивлён включению в реестр.

За последние пару дней и в проправительственных Telegram-каналах много про меня писали, и были репортажи на федеральном и региональном телевидении, и «Российскую ЛГБТ-сеть» признали иноагентом, — объяснил он.

Игорь Кочетков основал «Российскую ЛГБТ-сеть», а также возглавляет благотворительный фонд «Сфера». Он является членом партии «Яблоко».

Межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть» защищает права ЛГБТ в России. Это единственная межрегиональная организация подобного профиля в РФ. 8 ноября Минюст внёс её в список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами.

В тот же день СМИ-иноагентами назвали адвокатов «Команды 29» (власти отождествляют организацию с чешской Společnost Svobody Informace, которую Генпрокуратура признала нежелательной организацией), в том числе её экс-руководителя Ивана Павлова.

Политика,Игорь Кочетков,Иван Павлов,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,Партия "Яблоко",РБК,
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