Песков сообщил, какой вакциной привился от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что привился вакциной «Спутник Лайт» несмотря на высокие титры антител к COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Песков отметил, что в октябре у него еще сохранялся высокий уровень антител после перенесенного коронавируса.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», - заявил он.

Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка переболели коронавирусом в мае 2020 года. У представителя Кремля развилась двусторонняя пневмония, он проходил лечение в больнице.