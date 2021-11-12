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Песков сообщил, какой вакциной привился от COVID

Вероника Полынина
32 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что привился вакциной «Спутник Лайт» несмотря на высокие титры антител к COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков сообщил, какой вакциной привился от COVID
Фото: ТАССТАСС

Песков отметил, что в октябре у него еще сохранялся высокий уровень антител после перенесенного коронавируса.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день», - заявил он.

Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка переболели коронавирусом в мае 2020 года. У представителя Кремля развилась двусторонняя пневмония, он проходил лечение в больнице.

В России установили переходный период для вакцинации

Ранее Песков сообщил, что сроки ревакцинации президента России Владимира Путина будут зависеть от рекомендаций врачей, у главы государства по-прежнему сохраняются высокие титры антител. Он вакцинировался в марте-апреле этого года.

Политика,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минздрав РФ,ВОЗ,
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