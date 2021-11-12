В России установили переходный период для вакцинации

В России устанавливается переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В это время россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.

«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», - заявила Голикова, ее слова приводит РИА «Новости».

После 1 февраля посещение по ПЦР-тестам отменят.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении системы QR-кодов в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.