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В России установили переходный период для вакцинации

Вероника Полынина
25 минут назад

В России устанавливается переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В России установили переходный период для вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В это время россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.

«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», - заявила Голикова, ее слова приводит РИА «Новости».

После 1 февраля посещение по ПЦР-тестам отменят.

Законопроект об обязательных QR-кодах внесли в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении системы QR-кодов в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов отдельно будут принимать региональные власти. Предполагается, что система QR-кодов будет действовать до 1 июня 2022 года.

Политика,Татьяна Голикова,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
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