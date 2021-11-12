В России установили переходный период для вакцинации

В России устанавливается переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В это время россияне смогут посещать массовые мероприятия, рестораны и непродовольственные магазины не только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию или перенесенное заболевание, но и по отрицательным ПЦР-тестам.
«До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод», - заявила Голикова, ее слова приводит РИА «Новости».
После 1 февраля посещение по ПЦР-тестам отменят.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении системы QR-кодов в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов отдельно будут принимать региональные власти. Предполагается, что система QR-кодов будет действовать до 1 июня 2022 года.