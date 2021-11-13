При введении QR-кодов объявят переходный период

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с введением QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории страны будет объявлен переходный период, действующий до 1 февраля 2022 года.

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В Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов. У имеющих QR-код россиян, которые привились или переболели COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Также законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации. До 1 февраля также можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Нововведения не касаются аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, добавили в кабмине.

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Для российских военнослужащих и приравненных к ним лиц будет введен специальный документ о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или наличии противопоказаний к прививке, который они смогут предъявлять вместо QR-кодов. До 1 февраля военные, как и остальные граждане, вместо QR-кодов смогут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста.

40 123 случая заражений коронавирусной инфекцией выявили за сутки по состоянию на 12 ноября

Таким образом, общее число заражений с начала пандемии достигло 8 992 595.

Коронавирусная инфекция у детей и подростков

По словам Голиковой, введение мер по QR-кодам из-за распространения COVID-19 относятся к гражданам старше 18 лет и не коснутся детей и подростков. Кроме того, она рассчитывает, что в России получиться достичь коллективного иммунитета от в 80 процентов до лета 2022 года.

Микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, в свою очередь, считает, что дети не нуждаются в прививках от коронавирусной инфекции и призвал вовсе отказаться от их вакцинации в стране.

QR-коды для транспорта

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил о необходимости введения QR-кодов для пользования транспортом. Также он подчеркнул, что необходимо в комплексе соблюдать противоэпидемические меры.